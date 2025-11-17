SIDERWEB - La community dell'acciaio

Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali

La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: quale 2026? - La filiera a confronto su sfide, decarbonizzazione, strumenti di difesa commerciale e prospettive

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: quale 2026?

La filiera a confronto su sfide, decarbonizzazione, strumenti di difesa commerciale e prospettive

di Sarah Falsone
De Giorgi: «Gioco di squadra fondamentale anche per le imprese» - L’allenatore: «Condividere valori, rispettare i ruoli e aiutarsi a vicenda. Queste le basi di una mentalità vincente»

17 novembre 2025

De Giorgi: «Gioco di squadra fondamentale anche per le imprese»

L’allenatore: «Condividere valori, rispettare i ruoli e aiutarsi a vicenda. Queste le basi di una mentalità vincente»

di Federico Fusca
Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori - Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

17 novembre 2025

Bilancio d’Acciaio 2025: i vincitori

Scopri chi ha ricevuto i riconoscimenti nelle sei categorie premiate da siderweb e Coface

di Redazione siderweb
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
MERCATI
SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»