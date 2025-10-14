SIDERWEB - La community dell'acciaio

Stegra: nuovo round di finanziamento da 975 milioni per Boden

I fondi serviranno a coprire i costi in aumento, internalizzare infrastrutture e rafforzare il buffer finanziario

14 ottobre 2025

Lascia un Commento

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi
ARTICOLI SIMILI

Stegra cerca nuovi fondi per completare l’impianto di acciaio verde a Boden - L’ex H2 Green Steel valuta finanziamenti pubblici, azioni e debito dopo i 6,5 mld € raccolti nel gennaio 2024

4 settembre 2025

Stegra cerca nuovi fondi per completare l’impianto di acciaio verde a Boden

L’ex H2 Green Steel valuta finanziamenti pubblici, azioni e debito dopo i 6,5 mld € raccolti nel gennaio 2024

di Sarah Falsone
Microsoft e Stegra insieme per l’acciaio verde - Dal nuovo impianto di Boden arriverà acciaio con il 95% di emissioni in meno, destinato ai data center

25 settembre 2025

Microsoft e Stegra insieme per l’acciaio verde

Dal nuovo impianto di Boden arriverà acciaio con il 95% di emissioni in meno, destinato ai data center

di Sarah Falsone
Sideridraulic protagonista del progetto sull'acciaio da idrogeno di Stegra - La realtà bresciana si occuperà del trattamento delle acque nell'innovativo impianto svedese di Boden

30 ottobre 2024

Sideridraulic protagonista del progetto sull'acciaio da idrogeno di Stegra

La realtà bresciana si occuperà del trattamento delle acque nell'innovativo impianto svedese di Boden

di Davide Lorenzini
Decarbonizzazione: l'impegno dei grandi gruppi mondiali «va aumentato» - Solo 20 dei primi 50 produttori di acciaio hanno fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030

23 aprile 2025

Decarbonizzazione: l'impegno dei grandi gruppi mondiali «va aumentato»

Solo 20 dei primi 50 produttori di acciaio hanno fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030

di Gianfranco Tosini
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

