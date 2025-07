Lamierino magnetico: tra auto elettrica e prospettive future

I riflettori si accendono sul lamierino magnetico. Un segmento contraddistinto da materiale di qualità, da alto valore aggiunto e, fino a pochi mesi fa, da prospettive di forte crescita grazie agli investimenti dei costruttori di auto elettriche. Oggi, però, il rallentamento del comparto automotive sta mettendo sotto pressione l’intera filiera europea. Qual è l’impatto sulla congiuntura? Quali sono gli strumenti che gli operatori stanno mettendo in campo per far fronte a queste sfide? Dove andrà il settore dell’auto elettrica italiana ed europea?

Per provare a rispondere a queste domande, siderweb ha organizzato un webinar dedicato al mercato nazionale ed europeo del lamierino magnetico. L’evento, parte del ciclo «Focus specialties», si terrà giovedì 24 luglio alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM, e sarà caratterizzato da tre interventi. Il primo, a cura di Gianfranco Tosini (siderweb), delineerà il quadro macroeconomico di fondo e mostrerà i numeri del comparto nazionale del lamierino magnetico. Nel secondo intervento, invece, Miriam Sala (ANFIA) illustrerà numeri e prospettive del comparto dell’auto elettrica europea. Infine, sarà dato spazio al mercato con l’intervista di Stefano Ferrari (siderweb) ad Alessandro Giacon (Metalservice).