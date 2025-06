L’acciaio protagonista a Napoli il 25 e il 26 giugno

Translated by Deepl

Analisi di numeri che fotografano l’attualità e delle prospettive del comparto del riciclo degli imballaggi in acciaio e dello sviluppo della siderurgia affacciata sul Mediterraneo. Sono questi i macrotemi che animeranno i convegni "Steel packaging towards the future - Gli imballaggi in acciaio cuore dell’economia circolare di oggi e di domani" e "Acciaio europeo: il Mediterraneo torna protagonista", in programma rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 giugno a Napoli (Hotel de Bonart Naples, Corso Vittorio Emanuele 133).

Il primo appuntamento, organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA, sarà suddiviso in tre momenti di riflessione sull’attualità del riciclo di imballaggi in acciaio, di ascolto delle voci dell’industria utilizzatrice e di prospettiva. Dalle 10:00 alle 13:30 si alterneranno sul palco Stefano Locatelli (Vicepresidente ANCI), Domenico Rinaldini (RICREA) e Paolo Morandi (siderweb), Stefano Ferrari (siderweb), Marco Barabino (ArcelorMittal) e Francesco Munari (Deloitte Legal), Filippo Amodeo (Nino Castiglione e ANCIT), Dario Steiner (Volcke Aerosol Italy e FEA), Gaetano Oliva (Sica e ANICAV) e Carlo Mapelli (Politecnico di Milano), Federica Romano (Randstad Research), Stefano Ciafani (Legambiente), Andrea Barbabella (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) e Edo Ronchi (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile).

Il secondo convegno, organizzato da siderweb in collaborazione con Sideralba, sarà suddiviso in tre momenti dedicati all’attualità e alle possibilità future del comparto alla luce dei nuovi interventi previsti nella macroarea del Mar Mediterraneo. Dalle 10:00 alle 13:00 saranno presenti Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba), Paolo Morandi (siderweb) e Costanzo Jannotti Pecci (Unione Industriali Napoli), Cinzia Guerrieri (Sace) e Stefano Ferrari (siderweb), Roberto Re (Metinvest Trametal), Antonio Marcegaglia (Marcegaglia Steel), Riccardo Maria Monti (Gruppo Triboo) e Giancarlo Quaranta (Acciaierie d'Italia in A.s.).

Tutti i dettagli nell'area eventi di siderweb.