Polytec: in Italia domanda stabile

Translated by Deepl

Con una «pipeline ordini solida, anche con una crescita moderata in alcune aree strategiche», e con una «capacità di operare su più fronti, dall’automazione industriale alle soluzioni collegate alla transizione energetica», Polytec guarda al 2025 con un certo ottimismo, nonostante il contesto sfidante.

Per quest’anno «puntiamo a consolidare ulteriormente la nostra posizione nei mercati esistenti, con una particolare attenzione a settori emergenti e a nuove geografie – ha spiegato a siderweb Omar Bazzoli, direttore commerciale di Polytec -. Continueremo a investire nell’innovazione, soprattutto in ambiti come la robotica avanzata, l’economia circolare e l’efficienza energetica. La diversificazione rimane il nostro punto di forza e ci consente di bilanciare i rischi legati alle crisi congiunturali e di cogliere le opportunità in mercati più dinamici. Siamo realisti sulle sfide che ci attendono, ma anche ottimisti sulle opportunità che possiamo cogliere grazie al nostro approccio flessibile e a una visione strategica capace di guardare al lungo termine».

Così la società operativa principale di BM Group, specializzata in automazione, robotica, energie rinnovabili e impiantistica, si presenterà a Made in Steel, dal 6 all’8 maggio a fieramilano Rho.

La domanda è più dinamica in Italia e in Europa o in altre aree, tra quelle che servite?

La situazione varia significativamente a seconda delle aree geografiche. In Europa, e in particolare in Italia, registriamo una domanda stabile. Le aziende investono nell’automazione e nella robotica, spesso con un approccio mirato al miglioramento dell’efficienza operativa e della sostenibilità. Negli Stati Uniti, stiamo osservando una crescita costante. Il mercato americano si sta orientando sempre di più verso soluzioni avanzate di automazione, guidato dalla necessità di garantire la sicurezza degli operatori e rendere più efficiente il processo. La presenza in Corea del Sud, con una società, uffici e un gruppo di lavoro, ci sta aiutando a sviluppare questa area. India, Cina e Giappone sono anch’essi Paesi target.

Un aspetto particolarmente interessante è il crescente interesse nei Paesi Arabi, dove la trasformazione digitale e l’automazione sono al centro di piani di sviluppo strategici. In queste regioni, l’attenzione verso le tecnologie robotiche sta crescendo rapidamente, trainata da progetti ambiziosi che puntano a modernizzare l’intero comparto industriale. A queste diverse dinamiche ci adattiamo con un approccio flessibile e calibrato.

Che soluzioni sta chiedendo il mercato?

Il mercato sta mostrando una chiara priorità verso soluzioni che migliorino la sicurezza dell’operatore, l’efficienza produttiva e la qualità del prodotto, anche nei processi downstream. La sicurezza rimane spesso il punto di partenza per molte innovazioni: la nostra tecnologia mira a ridurre l’esposizione degli operatori ai rischi, automatizzando operazioni complesse o pericolose. Il nostro motto è “Da operatore a supervisore”. Parallelamente, le aziende cercano sistemi che aumentino la produttività e garantiscano una maggiore precisione e affidabilità nei processi.

Sul fronte della qualità del prodotto, stiamo assistendo a una crescente richiesta di soluzioni che consentano un controllo qualità sempre più dettagliato, non solo in tempo reale, ma anche attraverso una raccolta e analisi avanzata dei dati per ottimizzare i processi successivi.

Oggi, oltre a fornire tecnologie all’avanguardia, operiamo sempre più spesso come EPC contractor (Engineering, Procurement, Construction), offrendo impianti completi. Questo significa che abbiamo aggiunto la competenza della progettazione di impianti all’integrazione di sistemi, garantendo ai nostri clienti soluzioni chiavi in mano. Questo approccio ci permette di gestire progetti complessi in maniera olistica, assicurando una perfetta sinergia tra la parte hardware e software. Operare come EPC ci consente di offrire ai nostri clienti una soluzione completa, semplificando la gestione dei progetti e riducendo i tempi di realizzazione. Inoltre, possiamo personalizzare ogni impianto in base alle esigenze specifiche del cliente, mantenendo un focus sull’efficienza operativa e sulla sostenibilità. Vogliamo essere partner strategici per la crescita industriale dei nostri clienti.

La filiera dell’acciaio sta investendo ingenti risorse per migliorare il proprio profilo Esg. Quali sono i vostri progetti in questo senso?

La sostenibilità è un tema centrale per BM Group e guida molte delle nostre scelte strategiche. Lavoriamo su progetti che integrano innovazione tecnologica ed efficienza per aiutare i nostri clienti a migliorare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance (Esg). In particolare, ci concentriamo su tre direttrici principali: decarbonizzazione, economia circolare e sicurezza sul lavoro. Certamente per quanto riguarda la decarbonizzazione, stiamo sviluppando soluzioni avanzate per l’efficienza energetica, come l’integrazione del fotovoltaico nei processi industriali e l’adozione di tecnologie basate sull’idrogeno. Questi progetti consentono ai nostri clienti di ridurre le emissioni di CO 2 . In ambito di economia circolare, abbiamo sviluppato questo sistema per il sorting del rottame, un esempio concreto di come la tecnologia possa favorire la circolarità dei rifiuti. Infine, sul fronte della sicurezza, continuiamo a sviluppare soluzioni che riducono i rischi per gli operatori, ovvero robot automatici che sostituiscono l’uomo nelle operazioni più critiche. Per noi, migliorare il profilo Esg non è solo un dovere verso l’ambiente e la società, ma anche un’opportunità per creare valore aggiunto per i nostri clienti e per l’intero settore.

Cosa vi ha spinto a tornare, in qualità di espositori, alla prossima edizione di Made in Steel, a maggio?

Made in Steel rappresenta per noi un appuntamento strategico e imprescindibile. La sua costante crescita qualitativa, sia in termini di servizi offerti agli espositori che per il numero e il profilo dei visitatori, lo rende uno dei nostri principali eventi. È un’occasione per consolidare il nostro ruolo come protagonisti e per confrontarci con un pubblico sempre più internazionale e qualificato. Quest’anno porteremo una proposta che sintetizza l’intero portfolio tecnologico del nostro gruppo, abbracciando i settori strategici che ci caratterizzano. Mostreremo soluzioni integrate di automazione e robotica industriale, sistemi avanzati per l’intralogistica e le nostre proposte più innovative per la transizione energetica, con un focus particolare sul fotovoltaico e sull’idrogeno. Sono ambiti nei quali crediamo fermamente e che riflettono il nostro impegno verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Ci aspettiamo un’edizione ancora più ricca di opportunità. Il nostro obiettivo principale è consolidare le relazioni con i partner storici, ma anche attrarre nuovi interlocutori, mostrando il valore aggiunto che le nostre soluzioni possono offrire. Siamo convinti che la nostra offerta trasversale, capace di unire efficienza operativa e innovazione tecnologica, sarà un elemento di grande interesse per i visitatori. La transizione energetica è una sfida cruciale per il nostro tempo, ma anche una straordinaria opportunità per ripensare i modelli produttivi e industriali. Come BM Group, ci siamo posti l’obiettivo di essere in prima linea in questo processo. Crediamo che l’innovazione e la sostenibilità siano le leve fondamentali per garantire competitività e crescita a lungo termine, per noi e per i nostri clienti.

Vi aspettiamo al nostro stand (E31 pad. 22) per mostrarvi come le nostre tecnologie possano fare la differenza. Sarà un’occasione per dialogare, confrontarci e costruire insieme nuove prospettive per l’industria del futuro. Made in Steel è il luogo ideale per connettersi con chi, come noi, crede nel progresso e nell’innovazione.

Vi presenterete con nuovi progetti, proposte, investimenti in corso?

La nostra strategia si fonda su un pilastro fondamentale: l’innovazione continua. Ogni nuova applicazione che sviluppiamo nasce dall’ascolto delle esigenze del mercato, ponendo particolare attenzione alla protezione degli operatori e al miglioramento dell’efficienza produttiva. Non ci limitiamo a innovare con nuovi prodotti, ma lavoriamo costantemente anche sull’ottimizzazione delle tecnologie già esistenti, garantendo che le nostre soluzioni restino al passo con i più elevati standard tecnologici.

Negli ultimi anni, abbiamo dedicato particolare attenzione a tecnologie che migliorano la tracciabilità e la raccolta di dati oggettivi. Questi aspetti sono fondamentali per garantire un controllo completo e una maggiore conoscenza dei processi industriali. Ad esempio, il robot di campionamento in placca, lanciato lo scorso anno, è un successo: abbiamo già installato due referenze che testimoniano la sua efficacia. Parallelamente, stiamo introducendo innovazioni significative nel nostro robot per l’automazione delle operazioni in colata, migliorandone ulteriormente funzionalità e performance.

Per il 2025 abbiamo due soluzioni in arrivo. La prima riguarda un sistema per misurare il profilo tra le gabbie durante il processo di laminazione, che offrirà sicurezza, maggiore precisione e controllo. La seconda è la piattaforma per la mappatura e il sorting del rottame, pensata in un’ottica di economia circolare. È una proposta che guarda al futuro, puntando alla sostenibilità.

Puntiamo molto anche sul robot automatico per la manutenzione del cassetto siviera, una soluzione ad alto contenuto tecnologico che sposa appieno il concetto di sicurezza dell’operatore.

Sostenibilità per noi significa responsabilità verso il futuro. Ogni nostra innovazione è progettata per ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza energetica. La piattaforma per il sorting del rottame, ad esempio, è pensata proprio per supportare l’industria nella transizione verso modelli di economia circolare. Riteniamo che la tecnologia debba essere al servizio non solo della produttività, ma anche della sostenibilità ambientale. Anticipare le tendenze, proponendo soluzioni che coniugano efficienza, precisione e sostenibilità, è una filosofia che ci ha premiato e che continua a guidare la nostra crescita.