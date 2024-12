Tutti i numeri dell’acciaio italiano a portata di un clic

Bilanci d’Acciaio è il principale studio di siderweb che indaga in chiave strategica e prospettica i risultati economico-finanziari della filiera siderurgica, attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio disponibile.

Un’opportunità per consultare e confrontare i risultati aziendali e consolidati , i dati sintetici e gli indici in uno spazio digitale e interattivo che offrire alla community uno sguardo puntuale e preciso delle performance della filiera italiana dell’acciaio.

La piattaforma ospita una tabella navigabile con i dati finanziari significativi del conto economico e dello stato patrimoniale dell’ultimo triennio disponibile per aziende e bilanci consolidati (2021-2023). Presenti anche approfondimenti sui cinque principali settori dell’industria manifatturiera per consumo di acciaio: costruzioni, autoveicoli, prodotti in metallo, macchine e apparecchiature meccaniche, energia e oil & gas.