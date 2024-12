Settimana di indagini e report

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 10 dicembre

Dalle 11:00 su zoom, ultimo appuntamento dell’anno con i webinar di siderweb. A MERCATO & DINTORNI parleremo del 2024 e delle prospettive per il 2025 con Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete, e Mario Borsese, managing partner di DP Trade. Gli operatori saranno intervistati da Stefano Gennari (siderweb), non prima di aver lasciato spazio all'analisi di Stefano Ferrari sull'anno che si chiude, dal titolo "2024: anno di transizione?". Clicca qui per iscriverti.

Questo appuntamento con gli steelTalks della WorldAutoSteel e steeluniversity sarà dedicato a “Managing Liquid Metal Embrittlement in Real-World Applications”. Dalle 14:00 su zoom.

Mercoledì 11 dicembre

“Ritrovare la strada. Insieme per affrontare la transizione” è il titolo dell’assemblea pubblica di Anfia, che si terrà dalle 11:00 a Roma (Palazzo Brancaccio). Saranno presentati i risultati dell’analisi settoriale “Piano per la competitività del settore automotive italiano”, condotta da AlixPartners in collaborazione con Anfia e frutto dei lavori del Tavolo sviluppo automotive insediato al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Giovedì 12 dicembre

Federmeccanica presenta la 172^ indagine congiunturale, dalle 11:00 all’Hotel Nazionale in Piazza Monte Citorio a Roma.

UCIMU tiene la propria conferenza stampa di fine anno, a Milano a Palazzo dei Giureconsulti. Saranno illustrati i preconsuntivi 2024 e le previsioni 2025 dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione.

Venerdì 13 dicembre

C’è tempo fino a domenica 15 dicembre per inviare le candidature per lo Swedish Steel Prize 2025, il più prestigioso premio internazionale dell'industria siderurgica, che l'anno prossimo celebrerà il suo 25° anniversario.

