Convegni e webinar. Due gli appuntamenti di siderweb

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 2 dicembre

Si apre a Milano, al Centro congressi Fondazione Cariplo, la 98^ conferenza di Euroconstruct. Mercoledì 4 dicembre alle 14:30, nell'ambito dell'evento, è in agenda una presentazione del Cresme sulle prospettive del comparto costruzioni.

Martedì 3 dicembre

Bilanci d’Acciaio 2024 fa tappa a Lecco per fotografare la situazione della filiera delle trafilerie nel triennio 2021-23. L’appuntamento è dalle 15:00 nell’auditorium Casa dell’economia della Camera di commercio di Como-Lecco, a Lecco. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

Alla fiera di Düsseldorf si apre “Valve world expo & conference”.

A Milano, a Palazzo mezzanotte, si apre la "Mid & Small 2024 Conference": una selezione di medio-piccole società quotate in Borsa Italiana (MTA e STAR) presentano i propri risultati a investitori istituzionali in incontri one to one e in piccoli gruppi.

A Roma e in streaming, dalle 11:30, si tiene la giornata annuale dell’Associazione italiana nucleare dal titolo "L'industria italiana e le opportunità del nuovo nucleare". Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia (in videocollegamento).

Mercoledì 4 dicembre

Dalle 9:30, in Commissione attività produttive della Camera, sono previste le audizioni informali nell’ambito del disegno di legge C. 2026 sull’economia dello spazio. Interverranno, tra gli altri, anche rappresentanti di Confindustria.

Giovedì 5 dicembre

Alle 11:00 è in programma siderweb on air, il live streaming di siderweb dedicato all’interazione tra ospiti in studio e pubblico collegato. In questo ultimo appuntamento dell’anno parleremo di “Prezzi, domanda, outlook. Un’incertezza che tiene tutti alla finestra e la prima luce che si intravede dalla metà del 2025. Ecco cosa potrebbe attenderci nei prossimi mesi”. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

Cogne Acciai Speciali inaugura, alle 10:30, il nuovo impianto di recupero calore a servizio della rete di teleriscaldamento di Aosta.

L’Istat pubblica “Le prospettive per l’economia italiana – Anni 2024/2025”.

