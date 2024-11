STEEL FOCUS – Acciaio in affanno, la ripresa è ancora un'incognita

Translated by Deepl

Nella scorsa puntata avevamo approfondito la situazione economico-finanziaria della filiera attraverso i numeri contenuti in Bilanci d’Acciaio 2024, ora il nostro focus si sposta sul mercato. In questo secondo appuntamento dedicato alla sedicesima edizione dello studio che analizza in chiave strategica e prospettica i risultati economico-finanziari dell’acciaio nazionale, infatti, entriamo nel merito dei temi emersi nel dibattito della tavola rotonda dell’evento di presentazione di Bilanci d'Acciaio.

Ad aiutarci nell'analisi le voci di Tommaso Sandrini (amministratore delegato di San Polo Lamiere), Roberto de Miranda (membro del comitato esecutivo del gruppo ORI Martin) e Barbara Beltrame (vicepresidente di AFV Beltrame Group).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.