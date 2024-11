In Bilanci d’Acciaio 2024 la siderurgia di oggi e di domani

Il costo del denaro si sta fortunatamente riducendo, ma il problema maggiore sarà la sua disponibilità. I prezzi dell’energia sono tornati ad avvicinarsi alle medie storiche, ma la diversificazione delle fonti (anche per la decarbonizzazione) è ancora molto complessa per via dei tempi di realizzazione di nuova capacità e i vincoli burocratici. Le quotazioni delle materie prime sono da mesi tra lo stabile e il ribasso, ma il costo e la reperibilità del rottame è un tema strategico per la filiera, che necessiterebbe di scelte condivise a livello europeo.

Anche di questo, delle attese e delle preoccupazioni a breve e medio termine della filiera dell’acciaio nazionale, si parla in Bilanci d’Acciaio, il principale studio di siderweb che indaga in chiave strategica e prospettica i risultati economico-finanziari della filiera siderurgica, attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati dei bilanci di esercizio del triennio 2021-2023. L’analisi riguarda i bilanci 2023 di 1.750 imprese della filiera “corta” (produzione, prima trasformazione, centri servizio e distribuzione di acciaio) e 3.364 aziende dell’automotive e altri mezzi di trasporto, costruzioni, macchinari, meccanica, oil & gas.

Ecco perché anche quest’anno sono due i volumi di Bilanci d’Acciaio. Sono disponibili nell’area shop di siderweb.com e si possono acquistare singolarmente o insieme.

«Il mercato dell’acciaio, dopo due anni molto buoni, subisce il calo dei consumi. Bilanci d’Acciaio 2024 – sottolinea l’amministratore delegato di siderweb, Paolo Morandi - è lo studio di siderweb, unico in Italia, che ci permette di fare un punto, di fotografare il presente e di pensare al futuro. Il 2023 è stato un anno di transizione e il 2024 è stato molto complicato, con gli ordini interni in diminuzione così come l’export, e con la produzione industriale in forte rallentamento, con un conseguente calo dei fatturati per le imprese del nostro settore. Rispetto a queste dinamiche dovremo comprendere quanto ci sia di congiunturale, che riguarda la normale volatilità di domanda e prezzi, e quanto invece ci sia di strutturale».