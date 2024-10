STEEL FOCUS – Mercato, siamo al punto di svolta?

Il 2024 si sta confermando un anno complicato per la filiera siderurgica europea e mondiale. Carenza di domanda, accompagnata della difficoltà di Cina e Germania, cali produttivi e settori manifatturieri in crisi: questi i macro-trend dell’anno. Tuttavia, sembra che i prezzi dei prodotti di base e dei semilavorati abbiano toccato il fondo e i tentativi rialzisti di alcuni produttori europei vengono letti come anticipatori di una vera e propria ripresa con l’arrivo del 2025. In questa puntata di STEEL FOCUS, proviamo a capire le tendenze in atto e quali, invece, le aspettative in vista del prossimo anno.

Lo facciamo anche grazie alle voci di Paolo Sangoi (presidente di Assofermet Acciai e di Sangoi SpA) e Alessandro Sciamarelli (director Market Analysis and Economic Studies di Eurofer).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





