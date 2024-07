Siderurgica Fiorentina: c’è spazio per crescere ancora

Translated by Deepl

«Rimaniamo focalizzati sul nostro core business poiché, nonostante le difficoltà legate ai consumi, crediamo di poter avere spazio per un'ulteriore crescita». Così Sauro Bucciarelli, titolare del centro servizi acciai piani Siderurgica Fiorentina, uno dei principali operatori a livello nazionale, sintetizza cosa c’è nel futuro dell’azienda attiva dal 1963. «Negli ultimi anni abbiamo realizzato un piano di investimenti importante, con l'installazione di nuove linee all'avanguardia sia in termini di produttività che qualità. Abbiamo ampliato la nostra gamma produttiva in spessori e larghezze, pur rimanendo focalizzati nel nostro specifico settore – ha spiegato Bucciarelli -. Stiamo continuando a investire nell'efficientamento della struttura e in una nuova linea, che ci permetterà di ottenere non solo un ulteriore incremento della capacità produttiva, ma anche una migliore specializzazione delle linee di taglio per migliorare efficienza e servizio».

Soprattutto in una fase congiunturale di consumi su bassi livelli e margini in sofferenza «dobbiamo essere attenti e flessibili per affrontare ogni tipo di cambiamento». «La domanda è debole già dalla seconda metà dello scorso anno e negli ultimi mesi è addirittura peggiorata – ha ricordato Bucciarelli -. Tutti settori stanno soffrendo, con solo pochissime eccezioni. Non ci sbilanciamo in previsioni di difficile lettura, contiamo sulla forza della nostra struttura per essere pronti a ogni evenienza che il mercato prospetterà». L’obiettivo ora è cercare di recuperare marginalità, «che negli ultimi mesi è risultata essere molto compressa»: a influire «una domanda reale e apparente deboli» e «tutti i problemi di approvvigionamento legati alla Salvaguardia e non solo». Inoltre, ha illustrato Bucciarelli, «a nostro avviso il processo di variazione dei flussi siderurgici fra mercati internazionali non è ancora terminato. Nuovi strumenti sono allo studio, anche perché la proroga della Salvaguardia è relativamente breve».

Con questi obiettivi Siderurgica Fiorentina tornerà come espositore a Made in Steel, dal 6 all’8 maggio 2025 a fieramilano Rho, dopo aver festeggiato il proprio 60esimo all’edizione precedente. «Made in Steel, nel corso degli ultimi anni, è diventata una manifestazione internazionale, alla quale non possiamo non essere presenti – ha annunciato Bucciarelli -. È un luogo di incontro che permette in pochi giorni di confrontarsi con clienti, fornitori e tutti gli altri operatori del settore. Il nostro mercato di riferimento rimane il mercato italiano, ma ci aspettiamo comunque che ci siano opportunità di instaurare nuovi contatti per creare opportunità di business».

Nel frattempo, l’azienda continuerà a investire anche in sostenibilità: quest’anno ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001 e sta lavorando per pubblicare il primo Bilancio di sostenibilità.