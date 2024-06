Vecchiato Officine Meccaniche: obiettivo di ulteriore crescita all’estero

ASSAGO (Mi) – Visto anche il momento di stasi sul mercato europeo, la Vecchiato Officine Meccaniche guarda al mondo per continuare a crescere. E, in un contesto in cui l’efficientamento energetico ha un ruolo sempre più importante, all’International Forgemasters Meeting dell’Aim ha presentato “HP3 Hydraulic Drive”.

Il nuovo sistema, spiega l’azienda specializzata in progettazione e realizzazione di impianti di forgiatura, «assicura oltre il 35% di potenza elettrica installata in meno», utilizzando motori elettrici a bassa tensione al posto di quelli ad alta tensione, e «risparmiamo oltre il 40% degli ingombri delle pompe e delle sale elettriche».

Ne abbiamo parlato con il direttore commerciale, Luca Bertoldi.