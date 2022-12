STEELWEEK: che anno è stato il 2022 e le prospettive del 2023

I cigni neri, gli tsunami e le sfide. Ma anche gli investimenti e i risultati soddisfacenti delle aziende del settore siderurgico, raggiunti nonostante le numerose difficoltà. Con questi concetti chiave possiamo riassumere il 2022 dell'acciaio italiano, europeo e mondiale. Ora che l'anno volge al termine, cosa aspettarsi in vista del 2023?

In questa ottava e conclusiva puntata della prima stagione del nostro podcast di approfondimento settimanale tiriamo le fila degli ultimi 12 mesi e analizziamo le prospettive per il prossimo futuro. Lo facciamo anche attraverso le voci di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai), Riccardo Benso (presidente di Assofermet), Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb).

Dandovi appuntamento al 2023 per la seconda stagione di Steelweek, per segnalazioni, suggerimenti e per proporre temi da trattare nelle prossime puntate potete scriverci a redazione@siderweb.com, inserendo nell'oggetto della mail "Segnalazione podcast".

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.