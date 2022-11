Bilanci d'Acciaio fa tappa a Lecco

Prosegue con la seconda tappa il tour 2022 di Bilanci d’Acciaio. Dopo la presentazione nazionale di Milano che ha aperto la serie di convegni dedicati ai risultati della filiera siderurgica italiana, il 10 novembre ci si sposta a Lecco per accendere i riflettori sul comparto delle trafilerie

Dalle 15 nell’Auditorium Casa dell'Economia - Camera di Commercio di Como-Lecco si affronteranno i temi di «Energia, prezzi e domanda: tripla sfida per le trafilerie», nell’evento organizzato da siderweb in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco.

Per il comparto italiano della trafilatura la seconda parte del 2022 si è dimostrata ricca di insidie, con un mercato in difficoltà sul versante della domanda, con la pressione dei prezzi all’acquisto e con un caro energia che ha fatto decollare i costi di trasformazione. Come sta reagendo il settore a queste sfide? Quali sono le prospettive per il 2023? E quali sono le attese in chiave di bilancio, dopo un 2021 positivo?

Le risposte a queste e ad altre domande arriveranno negli interventi in programma dopo i saluti di Emanuele Morandi (siderweb) e di Lorenzo Riva (Camera di Commercio di Como-Lecco).

In particolare, Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) presenterà i risultati della filiera delle trafilerie nel triennio 2019-2021, mentre Stefano Ferrari (siderweb) si concentrerà sulle prospettive macroeconomiche e per l’acciaio nel 2023.

Poi la parola passerà ai protagonisti del comparto e del sistema delle imprese a supporto della filiera, con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Andrea Beri (ITA), Francesco Brunelli (Regesta), Giordano Colombo (BPER Banca), Pietro Vargiu (COFACE) ed Edoardo Zanardelli (Caleotto). Modererà Diego Minonzio (La Provincia di Lecco).

L’evento si chiuderà con l'assegnazione del riconoscimento «Bilancio d’Acciaio» per il comparto della trafila a cura di Coface. Consegna i premi Antonella Vona, Direttore marketing & comunicazione Coface in Italia.

Ecco il programma completo:

Registrazione e welcome coffee dalle ore 14:00

Inizio dei lavori ore 15:00

Saluti e introduzione di:

Emanuele Morandi - Presidente siderweb

- Presidente siderweb Lorenzo Riva - Vice Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco

L’analisi: mercato e bilanci

Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) - I risultati della filiera delle trafilerie nel 2019-2021

(Università degli Studi di Brescia) - I risultati della filiera delle trafilerie nel 2019-2021 Stefano Ferrari (siderweb) - Prospettive macroeconomiche e per l’acciaio nel 2023

Tavola rotonda:

Andrea Beri - Amministratore delegato ITA

- Amministratore delegato ITA Francesco Brunelli - Presidente Regesta

- Presidente Regesta Giordano Colombo - Responsabile Centro Imprese Bergamo DT Lombardia Ovest di BPER Banca

- Responsabile Centro Imprese Bergamo DT Lombardia Ovest di BPER Banca Pietro Vargiu - Region Commercial Director Mediterraneo & Africa COFACE

- Region Commercial Director Mediterraneo & Africa COFACE Edoardo Zanardelli - Vice Direttore business unit specialties Caleotto

Modera Diego Minonzio, Direttore La Provincia di Como, Lecco e Sondrio.

Consegna del riconoscimento «Bilancio d’Acciaio» a cura di COFACE.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI