Steele raddoppia il fatturato e aumenta l'organico

BRESCIA - Rispetto al 2021, andrà oltre il raddoppio di fatturato, arrivando al milione e mezzo di euro. Il giro d'affari generato, insieme alla rete di partner, toccherà i 12 milioni di euro. E per il 2023 il portafoglio ordini è «interessante».

È Steele, la neonata realtà bresciana che mette in contatto fornitori specializzati, selezionati e inseriti all’interno della propria rete, con committenti strutturati. E che, per fronteggiare i tempi duri che verranno, a causa del rallentamento di produzione e domanda, sta continuando a investire in competenze e organico.

A Futura Expo - Economia per l'ambiente, la fiera dell'economia sostenibile che si è tenuta nei giorni scorsi al Brixia Forum di Brescia, abbiamo intervistato uno dei tre soci fondatori (insieme a Roberto Finanzon e Fabio Marca) e amministratore delegato, Giorgio Ghini.