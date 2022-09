Pipex Italia: 2022 migliore del 2021, nuovi mercati di nicchia

Translated by Deepl

Il 2022 si prospetta un anno migliore rispetto al precedente per Pipex Italia, il braccio commerciale di uno dei principali produttori europei di tubi senza saldatura: il mercato tiene e la crisi energetica ha in alcuni casi aperto nuove opportunità.

E, in vista di Made in Steel 2023, cui Pipex Italia tornerà come espositore, l'amministratore delegato Luigi Cuzzolin annuncia importanti novità.