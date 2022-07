CO.MAS si prepara per il 40° di fondazione

Si prepara a festeggiare il 40° di fondazione la trevigiana CO.MAS. Le candeline della ricorrenza saranno tra l’altro spente in un’occasione speciale. L’amministratore delegato Massimo Carrer ha infatti anticipato che Durante Made in Steel 2023 è previsto un evento speciale dedicato a tutti i clienti e fornitori, in pratica la community dell’acciaio.