Transitalia sempre più multimodale

“Attraversiamo la natura senza far rumore” è lo slogan di Transitalia. Fondata nel 1984, l'azienda di Salerno ha registrato nel 2021 un fatturato di 194 milioni di euro per l'intero gruppo. Il settore metallurgico pesa per circa il 10% della merce trasportata, conta 23 business unit in Italia e Spagna, Germania, Portogallo, Grecia e Tunisia e nel 2020 ha festeggiato i 25 anni di collaborazione con l’armatore Grimaldi.