PANorami: si parla di crisi di governo

La situazione è incandescente, e non certo per il meteo. La partita che si sta giocando è quella rottura con il governo del Movimento 5 Stelle. Il nodo rimane l'indecisionismo di Giuseppe Conte. Non è indispensabile un soprassalto di responsabilità nell'interesse generale?

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.