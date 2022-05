Made in Steel, la parola chiave è relazione

Translated by Deepl

Quella che si terrà a fieramilano Rho il 9, 10 e 11 maggio 2023 sarà la decima edizione di Made in Steel. Se è ancora presto per capire come l’acciaio si presenterà alla Conference & Exhibition internazionale per la filiera, una cosa è certa: «Il nostro mondo si sta confrontando con una complessità senza precedenti nella sua storia recente» secondo Emanuele Morandi, presidente di Made in Steel, intervenuto nel webinar con il quale questa mattina siderweb ha lanciato la prossima edizione dell’evento.

Un cambio di scenario, in cui pandemia prima e guerra in Europa poi hanno generato un mix esplosivo, che l’acciaio è chiamato a gestire, affrontando difficili sfide: quelle che riguardano le «nuove tecnologie, per capirle e adottarle, perché chi le ignora uscirà dal mercato. Poi la sostenibilità, perché il modello lineare “produzione-consumo-scarto” è ormai obsoleto e solo chi abbraccerà il nuovo modello di economia circolare potrà avere un futuro. Infine, la sfida della comunicazione, perché sia veritiera e trasparente, aprendo la porta all’esame del consumatore finale. Riproporremo a maggio 2023 a Made in Steel la nostra visione, con l’umiltà dell’ascolto di tutta la filiera e il coraggio di sempre». Con una parola chiave da tenere sempre a mente: «Relazione».

Perché, ha sottolineato Morandi, da un lato «le aziende sono comunità di persone, che vanno adeguatamente formate investendo su di loro»; dall’altro, c’è anche «bisogno di nuova leadership, empatica, creativa, flessibile, che cerchi la relazione». Se la materia prima dell’era digitale sono i dati, e se si vogliono scambiare questi dati con fornitori, clienti, stakeholder, «abbiamo bisogno di un mercato che non sia un luogo dove c’è solo lo scontro sul prezzo, ma un ambiente di relazione, dove si scambiano informazioni, dove insieme si può lavorare meglio». È la filosofia che «da sempre seguiamo a siderweb e che replichiamo a Made in Steel, che vuole favorire il passaggio dalle “business idea” alla loro pianificazione e realizzazione».