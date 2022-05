Webinar live. MADE IN STEEL - La filiera oltre i cigni neri

Vuoi capire come si muoverà la filiera oltre i cigni neri? Segui in diretta il webinar dedicato all’edizione 2023 di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio.

Dalle 11 Stefano Ferrari (siderweb) presenta alcuni dati relativi alla congiuntura e alle prospettive per la filiera dell’acciaio, mentre la seconda parte dell’evento è dedicata a una tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo (siderweb), a cui partecipano: Alessandro Banzato (Federacciai), Riccardo Benso (Assofermet), Stefano Vittorio Kuhn (BPER Banca) ed Emanuele Morandi (Made in Steel).

Programma degli interventi:

Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb

Filiera dell’acciaio: congiuntura e prospettive

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Alessandro Banzato - Presidente Federacciai

Riccardo Benso - Presidente Assofermet

Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Nazionale Rete Commerciale BPER Banca

Emanuele Morandi - Presidente Made in Steel

Come partecipare:

