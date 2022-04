Webinar: live “Acciaio e Digitalizzazione”

Versione stampabile

Come dovrà attivarsi il comparto per affrontare la sfida del digitale? Quali sono le soluzioni in termini di prodotti e di processi per ottimizzare la produttività dell’industria siderurgica? Sono queste alcune delle domande cui il webinar “L’acciaio nell’era della digitalizzazione” , ora in diretta, proverà a dare risposta.

Apre gli interventi Carlo Mapelli (Politecnico di Milano) con una panoramica sullo stato dell’arte dell’industria siderurgica italiana e Nicola Segnali (Regesta LAB), che presenta alcune soluzioni smart per la filiera dell’acciaio.

Nella seconda parte Stefano Ferrari (siderweb) intervista, Augusto Mensi (Lucchini RS) che porterà la propria visione e testimonianza sul tema.

Programma degli interventi

Carlo Mapelli (Politecnico di Milano)

L’acciaio italiano e la digitalizzazione

Nicola Segnali (Business Innovation Manager Regesta LAB)

Soluzioni smart per la filiera dell’acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (siderweb) intervista:

Augusto Mensi (CEO Lucchini RS)

