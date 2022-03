PANorami: Conte confermato alla guida del M5S

Versione stampabile Translated by Deepl

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 Stelle, con il consueto referendum online degli iscritti e con il 94% dei voti. E ha affermato il proprio no al riarmo, con l’incremento fino al 2% del Pil delle spese militari. Ma fu proprio lui ad andare in questa direzione con la Nato nel corso dei suoi due governi.

La politica italiana ci ha ormai abituato al “giorno per giorno”, che non è la migliore delle situazioni possibili, in un contesto di crisi internazionale.

