Ance: «La revisione dei prezziari diventi strutturale»

La prima “vittima” è stato il nuovo Ponte dei congressi di Roma, struttura di 900 metri in acciaio sul Tevere, il cui bando da 146 milioni di euro è andato deserto. «Chiediamo che l’adeguamento dei prezziari non sia facoltativo, ma obbligatorio» è tornata a chiedere l’Ance per voce della presidente di Ance giovani, Angelica Donati, intervenuta al webinar di siderweb “PNRR: l’acciaio alla prova della crescita” che si è tenuto questa mattina.

Il rally delle materie prime starebbe mettendo a rischio la ripresa del settore (gli investimenti sono cresciuti del 16% nel 2021 e «ogni euro speso nelle costruzioni ha un effetto moltiplicatore sulla filiera di 3,5 euro») e rallentando i lavori, in atto o che devono partire. «Per fortuna, Rfi e Anas hanno aggiornato i prezziari al 2022 e tutte le gare che devono uscire quest’anno sono state rallentate dal fatto che si stanno ricalcolando i progetti sulla base di essi» ha spiegato Donati. Poi «ci sono tutti i lavori già in corso, che magari sono stati aggiudicati 5-6 anni fa e che oggi non possono andare avanti, proprio per la mancanza di revisione dei prezzi e di compensazioni nei contratti firmati, con le imprese che non possono sostenere l’aumento del costo dei materiali».

Altra nota dolente sono, appunto, le compensazioni. Nell’elenco per il primo semestre 2021 del ministero delle Infrastrutture «ci sono solamente 56 materiali e mancano per esempio carburante, energia, legno». A fine marzo, ha ricordato la presidente Donati, «uscirà il calcolo sul secondo semestre 2021 ed è stata promessa anche una compensazione sul primo semestre 2022». Ma questi sono «adeguamenti ex post: l’impresa prima spende e poi, anche dopo oltre un anno di esposizione, riceve il ristoro. Un ristoro che rende le imprese la banca dello Stato, e questo non va bene. Chiediamo – ha detto Donati - che ci sia una revisione dei prezzi ex ante, che permetta alle imprese di venir pagate nel momento in cui spendono o comunque al Sal successivo, non mesi e mesi dopo».