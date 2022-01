Webinar “Mercato & Dintorni”: «L’inflazione calerà»

Versione stampabile Translated by Deepl

«La fiammata inflattiva che sta determinando la situazione di difficoltà con la quale si confrontano le imprese potrebbe attenuarsi tra aprile e maggio». Lo ha detto oggi il professor Achille Fornasini nel corso del primo webinar dell’anno organizzato da siderweb – per “Mercato & Dintorni” – ed il cui tema portante era “2022: continuità o inversione di rotta?”.

Avvalorando il proprio intervento con puntuali dati statistici, Fornasini ha messo in evidenza «le criticità principali con le quali ci si deve confrontare: certamente la pandemia ed i problemi legati alla logistica, ma soprattutto la crisi energetica, con petrolio, carbone, diritti di emissione e gas naturale, con i conseguenti rincari del costo dell’energia».

Mettendo in relazione l’andamento dei prezzi delle materie prime con le altre variabili (e soprattutto con le quotazioni del dollaro), Fornasini ha evidenziato che «in prospettiva la divisa americana dovrebbe migliorare le proprie prestazioni, influenzando anche le dinamiche di mercato».

Il docente universitario (proprio oggi ha visto la luce la sua nuova rubrica settimanale dedicata all’analisi tecnica su siderweb) ha poi messo in evidenza come «non va trascurato l’aspetto speculativo che sta caratterizzando questa delicata fase», ricordando che «il nostro Paese è in possesso di notevoli riserve energetiche che potrebbero contribuire a normalizzare la situazione».

Puntando il faro sull’acciaio, poi, Fornasini – dopo aver riassunto i comportamenti «contigenti» di iron ore e coking coal – ha messo in evidenza come stiano «risalendo i costi di carica degli altiforni».

Quanto ai coils, «il calo del valore delle quotazioni è stato decisamente consistente rispetto ai massimi toccati alla metà del 2021, ma appaiono destinate ad assestarsi, sia a livello globale che a livello europeo ed italiano».

Il rottame, invece, «mostra una notevole vivacità e lascia immaginare un recupero imminente delle quotazioni, già nel giro di un paio di settimane». Gli acciai lunghi, poi, «stanno vivendo un momento positivo, ma risentono degli incentivi che le misure governative ed internazionali mettono a disposizione».