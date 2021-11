La sfida della ripresa per l’acciaio del Centro-Sud

Versione stampabile

Si chiude oggi, con un focus digitale sul Centro-Sud, il ciclo di appuntamenti 2021 legati a Bilanci d’Acciaio.

È in corso di svolgimento sulla piattaforma Zoom, infatti, il convegno "L’acciaio del Centro-Sud e la sfida della ripresa". Un appuntamento in cui si proverà a rispondere alle domande: come si stanno preparando gli operatori a questi mutamenti? Quali sono i rischi e le opportunità maggiori?

Dopo le relazioni di Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia), sulle performance di bilancio della filiera nel Centro-Sud nel triennio 2018-2020, e di Stefano Ferrari (Siderweb), sulle prospettive macro e per il comparto dell’acciaio per il 2022; la parola passerà agli operatori di mercato, con tre interviste faccia a faccia a cura di Davide Lorenzini (siderweb) a David Bernardi (Fincantieri), Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba) e Antonio Rosignoli (BPER Banca).

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia:

Le performance di bilancio della filiera nel centro-sud

Stefano Ferrari - Ufficio Studi Siderweb:

Le attese per il 2022 per il settore siderurgico

Interviste faccia a faccia a cura di Davide Lorenzini - Direttore Responsabile siderweb

David Bernardi - Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri

Luigi Rapullino - Amministratore Delegato Gruppo Rapullino e Sideralba

Antonio Rosignoli - Coordinatore Commerciale Centro Sud di BPER Banca

Chiusura dei lavori ore 16:45

