Bilanci d’Acciaio: appuntamento a Modena

Versione stampabile

Torna Bilanci d’Acciaio con la presentazione nazionale dei numeri della ricerca ideata da siderweb su oltre 5.000 bilanci della filiera siderurgica nazionale ed internazionale. Dopo l’anteprima che si è tenuta lo scorso 7 ottobre durante la nona edizione di Made in Steel, l’evento che mostrerà le principali conclusioni emerse dall’analisi economica-finanziaria del settore dell’acciaio si terrà giovedì 18 novembre alle 10:30 a Modena, negli spazi del BPER Banca Forum Monzani.

L’incontro sarà l’occasione non solo di riflettere su ciò che è avvenuto negli scorsi anni e si è tradotto nei numeri di bilancio, ma anche sulle prospettive per il futuro del comparto dell’acciaio. Ciò sarà possibile grazie a due strumenti: il sondaggio realizzato da siderweb sulle attese degli operatori per il 2021 ed il 2022 e le opinioni dei protagonisti del comparto, del mondo finanziario e dei servizi all’impresa.

Bilanci d’Acciaio, dopo i saluti di Emanuele Morandi (siderweb), prevede tre diversi momenti. Nel primo si confronteranno gli analisti: Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb) illustreranno le principali conclusioni emerse dallo studio sui bilanci, dalle risposte della survey e cercheranno di definire quali potranno essere gli impatti sulle imprese della filiera.

Successivamente, entreranno in campo i protagonisti del settore, con cinque interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall’Angelo (siderweb) con Alessandro Banzato (Federacciai e Acciaierie Venete), Francesco Brunelli (Regesta), Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli), Stefano Rossetti (BPER Banca) e un utilizzatore di acciaio, che approfondiranno i temi congiunturali e prospettici del mercato.

Infine, in chiusura, COFACE consegnerà i riconoscimenti «Bilancio d’Acciaio» alle imprese della filiera con le migliori performance di bilancio nel 2020.

La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione. A tutti i partecipanti all’evento BPER Banca omaggerà una copia della pubblicazione "Bilanci d'Acciaio 2021. L'Analisi in chiave strategica e prospettica dei bilanci 2020 della filiera".

L'accesso all'evento sarà possibile solo con Green Pass.