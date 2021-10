PANorami: il responso delle amministrative

Versione stampabile Translated by Deepl

Il responso netto delle urne a favore del centro-sinistra racconta di un Paese nel quale nuovamente il destra-centro fatica nelle città: per la difficoltà di sviluppare una classe dirigente locale e amministrativa, per i veti reciproci che ne hanno fatto una coalizione molto rissosa, per la maggiore capacità del centro-sinistra di individuare a livello locale figure provenienti direttamente dei territori o da esperienze di governo nazionale che regalano agli elettori una sensazione di maggiore affidabilità. Resta impressionante la cifra dell’astensionismo, che si è ripetuta – peggiorata – nel secondo turno.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.