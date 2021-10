PANorami: le manifestazioni no vax

Versione stampabile Translated by Deepl

Un movimento acefalo, al momento senza leader riconosciuti e interlocutori adeguati per forze dell'ordine e autorità, quindi facilmente infiltrabile. È quello no vax, o free vax o no green pass, a seconda delle sue declinazioni. Che pone quesiti importanti per il mantenimento di condizioni sicure di ordine pubblico, in vista della scadenza del 15 ottobre.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.