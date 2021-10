Berengo Gardin fotografa Bendotti

Versione stampabile

L’uno, il grande fotografo, capace di mantenere il suo sguardo critico e appassionato su una realtà umana e sociale cambiata tumultuosamente negli anni. L’altra, l’azienda che ha “inventato” la prefabbricazione dei forni, mai venuta meno all’attenzione progettuale verso le esigenze di ciascun cliente.

Dall’incontro tra Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia e Forni Industriali Bendotti, leader mondiale nel settore è nato “90 x 104 Gianni Berengo Gardin fotografa Forni Industriali Bendotti”.



A raccontare genesi e filosofia del volume, a Made in Steel, sono stati Michele Bendotti, amministratore unico di Forni Industriali Bendotti e Berengo Gardin. Con loro anche Giovanni Marinoni Martin, vicepresidente di Ori Martin. Il grande fotografo ha indagato da par suo il lavoro dell’azienda di Costa Volpino, cogliendone l’essenza in cinquantaquattro scatti che narrano la nascita di un forno industriale Bendotti dalla progettazione alla prefabbricazione, dal montaggio all’avviamento alla Ori Martin Ospitaletto. Il maestro della fotografia ha colto il dna dell’operare della Forni Industriali Bendotti, ovvero l’unione tra la sapienza artigianale e il più alto livello della tecnologia attuale. Un incontro garanzia del risultato: un forno performante con la massima affidabilità e il miglior rendimento energetico e produttivo. “Siamo alla presenza di un monumento della fotografia e dell’arte italiana. E’ stato per me, per noi un sogno lavorare con lui”, ha detto Michele Bendotti. Berengo Gardin ha ricordato di essere “da sempre molto affascinato dal lavoro dell’uomo, in particolare dal lavoro manuale. Che mi ha sempre affascinato”.