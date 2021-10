Made in Steel Awards ecco i vincitori 2021

Versione stampabile

La capacità di comunicare e di raccontarsi, l’ospitalità, l’internazionalizzazione. Tre declinazioni del fare impresa, nell’universo dell’acciaio, che anche quest’anno Made in Steel, con i suoi Awards, ha voluto premiare.

Per la categoria “Best communication stand” il riconoscimento è andato ad AFV Acciaierie Beltrame “per aver saputo creare un luogo elegante ed interattivo, con una comunicazione efficace in cui il visitatore viene immerso nello spazio espositivo, diventandone parte. Il direttore commerciale, Enrico Fornelli, ha espresso soddisfazione per il premio che riconosce “l’impegno per la creazione di uno stand particolare”. Feralpi Group è stato premiato per il “Most friendly Stand”. A Feralpi Group è stata riconosciuta la capacità di dare vita “ad un allestimento ospitale, grazie all’idea di due stand uniti da una piazza centrale che accoglie e accompagna il visitatore. “Il nostro stand è friendly da diversi punti di vista”, ha rimarcato Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Holding. Per la categoria “Best international stand” il riconoscimento è stato consegnato ad Acciaierie Venete” “per essersi distinto come stand dal respiro più internazionale della manifestazione”. Francesco Semino, direttore delle relazioni esterne ha sottolineato la volontà dell’azienda di dare un messaggio “all’insegna della sostenibilità”. Infine, una menzione d’onore per il “best communication stand” è andata a Lucefin per uno spazio espositivo che si è contraddistinto per l’uso creativo della grafica”.