AIC entra in nuovi mercati e investe nella sicurezza

Automazioni Industriali Capitanio, azienda di Odolo (BS) leader dal 1975 nella progettazione e produzione di sistemi di automazione automatica, dopo l’acquisizione della tedesca Kern annuncia a Made in Steel altri progetti. Tra questi, la prossima nascita di Aic Innova. Questa nuova unità si occuperà di un brevetto rivoluzionario. Si tratta di una macchina che permetterà di svolgere in automatico un’attività attualmente eseguita in manuale in tutto il mondo, considerata pesante e potenzialmente rischiosa: la campionatura e la trimmatura sulla vergella a caldo.