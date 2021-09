Amulio Cipriani “premierà” i giovani innovatori green

Versione stampabile Translated by Deepl

Un nuovo riconoscimento per i giovani innovatori della siderurgia, per ricordare una delle figure significative dell’acciaio recentemente scomparsa.

È questa l’essenza del nuovo premio “Amulio Cipriani” che ha lo scopo di incentivare in un contesto di economia circolare progetti Universitari di lavoro rivolti all’implementazione del “GREEN” in siderurgia.

«Il Premio è intitolato alla memoria di Amulio Cipriani per onorare la sua peculiare capacità nel saper ispirare le giovani generazioni in un ambito di innovazione e cambiamento» rimarca uno degli amici più cari di Cipriani, Carlo Malasomma, Acciaieria Arvedi.

Il riconoscimento, patrocinato dal GRUPPO CLN SPA, è riservato alle tesi di Laurea e Dottorato di Ricerca per dare risalto a giovani che si sono distinti nel trattare argomenti “breakthrough” legati alla metallurgia in senso lato.

«Amore per la vita, rispetto per gli altri, tenacia, grande generosità, voglia di conoscere ed apprendere, passione per i giovani, resilienza e dolcezza – prosegue Malasomma- sono solo alcuni aspetti dello spirito di Amulio che ha illuminato chiunque gli sia stato vicino facendosi sempre ricordare come una persona davvero speciale. Per questo motivo, il premio in nome di Amulio che ha dedicato più di 50 anni nella siderurgia Italiana, non è soltanto un giusto riconoscimento ad un progetto innovativo ma anche un Premio ad un giovane professionista “in-nuce” che unisce in maniera equilibrata e con intelligenza la passione per l’innovazione insieme all’onestà intellettuale senza la quale ogni progetto di vita e professionale non avrebbero ragion d’essere».

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 6 ottobre alle 16.30 all’interno dello stand P42 di ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia a Made in Steel. Una cerimonia in un luogo particolarmente significativo, dal momento che proprio la sostenibilità della manifestazione che andrà in scena dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di fieramilano Rho.

«Amulio Cipriani lo ricordiamo così – conclude Malasomma-, con il suo entusiasmo per la vita, accompagnato sempre da una infaticabile dedizione al lavoro dal quale scaturiva la sua gioia di vivere e condividere le sue esperienze non solo professionali ma anche sportive e di vita vissuta in senso lato. Grazie Amulio per averci accompagnati per un tratto della nostra vita rendendolo unico ed indimenticabili».