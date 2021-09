Versione stampabile Translated by Deepl

L’appuntamento è per martedì 5 ottobre alle 10:30. In quell’orario, nella siderweb Conference Room (padiglione 11 - stand L32) si aprirà ufficialmente la nona edizione di Made in Steel. Una nona edizione il cui slogan sarà «RENAISSANCE - Here begins the steel rebirth», un Rinascimento d’acciaio che, dopo le difficoltà legate alla pandemia ed alla crisi economica che ne è seguita, vive su due parole chiave: innovazione e sostenibilità. Proprio questi due elementi, che durante la tre giorni della conference & exhibition saranno approfonditi ed analizzati in varie forme, saranno al centro dello storytelling di Alec Ross (Autore & Consigliere all'Innovazione dell'amministrazione di Barack Obama), che rappresenterà il cuore di «MADE IN STEEL 2021 - IL FUTURO SI PLASMA SULL'ACCIAIO», l’evento di inaugurazione della manifestazione.

Prima dell’intervento di Ross, prenderanno la parola per i saluti Emanuele Morandi (CEO Made in Steel), Luca Palermo (Amministratore Delegato Fiera Milano), Antonio Gozzi (Vicepresidente Federacciai), Riccardo Benso (Presidente Assofermet) e Stefano Vittorio Kuhn (Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca). Inoltre, è previsto un contributo di Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), che sarà in collegamento da Roma.

Di seguito il programma dell'inaugurazione:

ore 10.30 | Apertura e Saluti istituzionali

Emanuele Morandi - CEO Made in Steel

Luca Palermo - Amministratore Delegato Fiera Milano

Antonio Gozzi - Vicepresidente Federacciai

Riccardo Benso - Presidente Assofermet

Stefano Vittorio Kuhn - Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia di BPER Banca

Ore 11.00 | Interviene

Enrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ore 11.30 |RENAISSANCE - Here begins the steel rebirth

Lectio di Alec Ross - Autore & Consigliere all'Innovazione dell'amministrazione di Barack Obama

Introduce e presenta Francesca Morandi - Content manager siderweb

