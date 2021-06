PANorami: la personalizzazione del M5S

Versione stampabile Translated by Deepl

Il carisma in politica è importante, certo, ma è tanto più importante e discutibile quanto più un partito non dispone di una vita politica organizzata, quanto più non vi sono filiere di comando, organismi dirigenti, che siano trasparenti, dichiarati e contendibili. Se tutto questo non succede e non c'è, infatti, tutto il resto è carisma e comunicazione. E la politica italiana ne è piena, a partire da quel partito che avrebbe dovuto rivoluzionare l'intero panorama nazionale: il Movimento 5 Stelle.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.