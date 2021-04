Webinar. Il 13 aprile torna "Mercato e Dintorni"

Versione stampabile Translated by AWS

Torna l’appuntamento mensile con «Mercato & Dintorni».

Il 13 aprile alle 11 i tre quesiti che normalmente animano il webinar saranno: Quali saranno i tempi ed i modi della rivoluzione ambientale? Quali i principali nodi da affrontare per l’acciaio «Made in Ue»? Quali sono le prospettive nel breve e nel medio termine?

Come al solito a chiarire il quadro sarà sia chi studia, sia chi vive quotidianamente il mercato siderurgico; con una particolare visione in chiave europea per questo quarto appuntamento.

L’appuntamento sarà aperto, come di consueto, da un sondaggio tra i partecipanti sull’andamento delle quotazioni di rottame, tondo e coils a caldo, che successivamente sarà commentato.

Seguiranno gli interventi di Alessandro Sciamarelli (Eurofer), che illustrerà lo stato di salute e le prospettive della siderurgia europea, ed Achille Fornasini (siderweb) che incentrerà la sua analisi sull’andamento dei prezzi delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prezzi dei prodotti finiti in acciaio. Il webinar si concluderà con l’intervista di Lucio Dall’Angelo (siderweb) ad Antonio Marcegaglia (Gruppo Marcegaglia), che porterà la propria testimonianza direttamente dall’arena del mercato.

Programma

Alessandro Sciamarelli - Director Market Analysis & Economic Studies Eurofer

Stato di salute e prospettive della siderurgia europea

Achille Fornasini - Partner & Chief Analyst siderweb

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Protagonista della seconda parte dell’incontro Antonio Marcegaglia, Presidente Gruppo Marcegaglia, intervistato da Lucio Dall’Angelo, Direttore generale siderweb.

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

