Nuove date: Made in Steel il 26, 27 e 28 maggio 2021

Dopo una lunga riflessione, e un confronto schietto con la filiera dell’acciaio e con Fiera Milano, la decisione è stata presa: Made in Steel viene posticipata da marzo a maggio 2021. La nona edizione della principale Conference & Exhibition del Sud Europa per la filiera siderurgica si terrà il 26, 27 e 28 maggio a fieramilano Rho, nei padiglioni 22 e 24, i medesimi dell’edizione precedente.

Visto l’allungarsi dei tempi di uscita dalla fase di emergenza sanitaria a causa della pandemia di Covid-19, con questo posticipo siderweb – La community dell’acciaio vuole garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza per gli espositori e per le migliaia di visitatori attesi. E accogliere così anche le richieste giunte in queste settimane da molti operatori dell’acciaio, rimandando l’appuntamento a un periodo che, secondo le previsioni, potrà vedere un netto ridimensionamento della pandemia.

La nona edizione di Made in Steel si terrà in concomitanza con Lamiera (26-29 maggio 2021), la rassegna internazionale promossa da UCIMU-Sistemi per produrre e dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera.