Webinar. Ottobre e novembre cruciali per leggere il 2021

È ancora una volta la Cina a dettare le «regole» in questa fase di mercati internazionali ancora condizionati dal Covid. Lo ha ribadito una volta di più l’approfondimento di Emanuele Norsa, giornalista di Kallanish, inserito all’interno del webinar siderweb Mercato & Dintorni.



«Cina guida il mercato per il 50% e la sua positività è un buon segnale per tutti, anche se in questa fase l’andamento è più scollato dato che le economie occidentali che fronteggiano una nuova fase di rallentamento per la seconda ondata di Pandemia» ha spiegato il giornalista.

Una positività cinese però “pericolosa” secondo Norsa dal momento che potrebbe essere “drogata” dagli incentivi statali immessi nel sistema a sostegno dell’economia, per cui si potrebbe innescare una sorta di bolla finanziaria per un sostegno artificiale alla domanda.

Resta però il fatto che al momento la produzione di acciaio resta sostenuta e trascina sia il prezzo del minerale che quello dei finiti.

«Spostandoci in Europa, ad oggi la metà degli altiforni spenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sono stati riaperti, ci dimostrano quindi il fatto che una ripresa ci sia stata ma non tale da saturare il lavoro di tutti gli impianti. Ritengo che i produttori europei siano stati abili a controllare il livello delle forniture - ha rimarcato Norsa -. Nessuno dei grandi produttori (Germania, Italia, Francia e Spagna) è ancora tornato ai livelli pre-virus ma ci siamo avvicinati, ritengo che ottobre novembre e dicembre resteranno in rallentamento come accade stagionalmente. Per cui anche sull’output si riflette l’incertezza della domanda e sui prezzi. Ritengo però che per i coils la prospettiva sia tra lo stabile e il rialzo, mentre quello del tondo sarà tra lo stabile e il ribasso».

Per il giornalista quindi ottobre e novembre restano il periodo chiave per capire non so come si concluderà il 2020 ma anche come si aprirà il 2021.