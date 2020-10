PANorami: pandemia e sicurezza

Versione stampabile

Il dubbio è davvero amletico: potenziare le misure di sicurezza sanitaria per arginare i casi, in crescita, di Covid-19, penalizzando alcuni settori economici, oppure accettare un certo livello di rischio per non azzoppare ulteriormente l’economia? È la sfida che si sta riproponendo in questi giorni al governo.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.