Il punto con siderweb

Made in Steel 2021: l'importanza della relazione

Ripartono gli eventi fieristici. Lo fanno in sicurezza, nel rispetto delle nuove normative. E Made in Steel non fa certo eccezione. Se ne parlerà in un webinar in programma martedì: Made in Steel, insieme per costruire il futuro. Alcune anticipazioni con il direttore generale di siderweb, Lucio Dall'Angelo.

Principali espositori storici e grandi player già on board

Nonostante il Codiv-19, che ha costretto a rimandare di qualche mese l'apertura delle vendite degli spazi di Made in Steel 2021, i padiglioni 5 e 7 di fieramilano Rho sono già occupati per circa il 50%. Lo spiega il Sales Manager di Made in Steel, Mauro Franchina.