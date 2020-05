Webinar. La filiera dell'acciaio e il mondo green

Versione stampabile

La sostenibilità torna protagonista nel dialogo della community siderurgica. È in corso di svolgimento il secondo webinar organizzato da siderweb per mostrare come l’acciaio sia parte integrante dell’economia circolare. Oggi la parola spetta alle imprese che racconteranno le migliori pratiche in uso sul tema della sostenibilità, ancora più attuale dopo la pandemia causata dal Covid-19.



Anche questo secondo appuntamento è guidato da Massimo Temporelli (TheFabLab), che introdurrà i racconti dei casi emblematici e di successo, modelli da approfondire utili per definire buone pratiche per il futuro.

Questo il programma di oggi

Introduzione

Massimo Temporelli , TheFabLab

, TheFabLab Le buone pratiche: casi aziendali che fanno pensare

Giorgio Triva , Copan

Roberto de Miranda , ORI Martin

, Copan , ORI Martin Tecnologia per la sostenibilità: casi aziendali e accademia

Carlo Mapelli , Politecnico di Milano

Antonello Mordeglia , Danieli Automation

, Politecnico di Milano , Danieli Automation Comunicare la sostenibilità: mezzi e messaggi

Isabella Manfredi , Feralpi

Paolo Morandi , siderHUB

Roccandrea Iascone , RICREA

, Feralpi , siderHUB , RICREA Chiusura

Massimo Temporelli, TheFabLab

Segui la diretta





Per iscriversi al webinar è possibile utilizzare questo link o cliccare nell'apposita barra inferiore e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta.