Thyssenkrupp: Fincantieri possibile partner

Versione stampabile

Ci potrebbe essere anche una partnership con Fincantieri – secondo quanto ricostruito dall’agenzia Reuters – nel ventaglio di possibilità che thyssenkrupp sta esaminando per dare un futuro alla sua divisione Marine Systems.

I colloqui mirano a creare «economie di scala» per la divisione che costruisce sottomarini e navi di superficie e opera in un settore altamente frammentato e guidato da decisioni politiche.

La trattativa con Fincantieri sarebbe basata sulla possibile nascita di una joint venture 50-50 per creare un campione europeo con vendite combinate di 3,4 miliardi di euro. In quello scenario, Fincantieri, che costruisce anche navi da crociera ed è di proprietà del governo italiano, porterebbe in dote le sue attività di difesa, che secondo una fonte rappresentavano 1,6 miliardi di euro di vendite l'anno scorso.

In alternativa thyssenkrupp sta valutando la possibile fusione con i più piccoli rivali tedeschi Luerssen e German Naval Yards, con la prima che acquisterebbe una quota di poco più del 50% della seconda in una prima fase, per poi lasciare spazio al futuro socio più grande.