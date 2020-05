Coronavirus: Sodexo anticipa gli ammortizzatori

Versione stampabile

Si chiama Employee Relief Program ed è l’iniziativa lanciata da Sodexo a livello globale dal valore di 30 milioni di euro che ha coinvolto il gruppo in tutto il mondo per «fornire un sostegno concreto ai collaboratori offrendo loro una possibilità di spending più vicina a quella normalmente a disposizione».

«Ognuno ha fatto la propria parte – spiega Sodexo – e oltre 200 top manager hanno rinunciato al proprio bonus per l’anno fiscale 2020. In aggiunta alla rinuncia del bonus e per i prossimi sei mesi, tutti i membri del comitato esecutivo contribuiranno con il 10% del proprio stipendio, mentre Sophie Bellon, presidente del gruppo Sodexo e il Ceo Denis Machuel rinunceranno al 50% del proprio compenso».

E Sodexo Italia (che specifica di essere «presente nella filiera siderurgica, fornendo servizi a tre grandi aziende del settore in 16 unità produttive») ha «aumentato il supporto dell’Employee Relief Program con un proprio piano di solidarietà, ha attivato gli ammortizzatori sociali e anticipato il Fondo di Integrazione Salariale per dare sollievo immediato ai lavoratori senza aspettare le lungaggini della burocrazia».

Tutte queste iniziative, spiega Stefano Biaggi, presidente e Ceo di Sodexo Italia (nella foto di testa), «rappresentano la giusta misura per garantire il sostegno ai nostri collaboratori e dar loro un forte messaggio di speranza e vicinanza in vista di una nuova normalità che ci impegniamo a costruire assieme. Stiamo facendo il possibile per aiutarli concretamente dal punto di vista economico garantendo loro il posto di lavoro e con sostegni alla capacità di spesa malgrado la diminuita attività operativa».