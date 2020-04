Coronavirus: Tenaris ferma impianti negli Usa

Versione stampabile

Tenaris ha annunciato che «in risposta a uno scenario avverso di calo dei prezzi del petrolio e del gas, un eccesso di offerta nel mercato petrolifero senza precedenti e restrizioni operative originate dalla crisi Covid-19, la società sta ristrutturando le sue attività negli Stati Uniti».

Le strutture di Tenaris a Koppel e Ambridge in Pennsylvania, Brookfield,ì in Ohio e Baxton in Texas «sono state o saranno temporaneamente chiuse».

Il gruppo ha reso anche noto – senza indicare una data nella quale potrebbe tornare alla normalità – che eseguirà «riduzioni dei dipendenti e adeguerà i livelli di produzione alle sue altre strutture, in linea con la domanda del mercato».