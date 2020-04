Coronavirus: Nippon Steel spegne due altiforni

Versione stampabile

Nippon Steel, il più grande produttore siderurgico giapponese, chiuderà temporaneamente due altiforni in Giappone entro la fine di questo mese a causa della domanda in calo a seguito della pandemia di coronavirus.

Nippon Steel fermerà temporaneamente un altoforno a Kashima, nel Giappone orientale, da metà aprile e un altro a Wakayama, Giappone occidentale, da fine aprile. Il produttore siderurgico numero 3 al mondo per produzione di acciaio grezzo sospenderà anche la produzione di alcuni forni da coke a Kashima e Kimitsu, nel Giappone orientale e a Wakayama.

«Abbiamo abbassato il rapporto di spillatura degli altiforni, estendendo il tempo tra la granigliatura tra le altre misure per ridurre il volume di produzione di acciaio, ma abbiamo deciso di implementare misure aggiuntive per rispondere al forte calo immediato della domanda di acciaio", ha affermato.

Con questa iniziativa – Nippon Steel ha 15 altiforni in totale – il gruppo giapponese ha di fatto stabilita una riduzione di circa il 10% della sua capacità produttiva che, secondo un portavoce aziendale, corrisponderebbe a circa 6 milioni di tonnellate nel caso in cui la chiusura dovesse protrarsi per un anno.

«Non sappiamo quando questi forni potranno tornare in funzione», dice Nippon Steel, che ha aggiunto di «prevedere di adeguare gli acquisti di materie prime come il minerale di ferro e il carbone da coke in base alla domanda».