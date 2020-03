Coronavirus: Viohalco si ferma in Grecia

Versione stampabile

Il gruppo siderurgico belga Viohalco ha annunciato oggi la sospensione temporanea delle operazioni di Sidenor, Sovel, Erliko, Praksys ed Etil in Grecia, per il periodo di un mese, dal 2 aprile al 3 maggio. Durante questo periodo, il gruppo Viohalco collocherà i propri dipendenti in uno stato di non-attività, mentre il personale amministrativo lavorerà a tempo parziale. Le attività commerciali e la consegna delle materie prime rimarranno inalterate.

I consigli di amministrazione delle società hanno preso queste decisioni a causa delle persistenti difficili condizioni prevalenti nel mercato internazionale dell'acciaio, che è fortemente peggiorato a seguito della recente pandemia di Covid-19, riducendo drasticamente la domanda dei loro prodotti a causa della grave recessione settore edile e nelle attività che utilizzano l'acciaio come materia prima.

Le misure, in questa fase, secondo Viohalco dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sia sul costo che sulla liquidità delle imprese, salvaguardando al contempo la catena di approvvigionamento dell'acciaio.