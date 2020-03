Ferriera di Servola: avviato lo spegnimento

Versione stampabile

Oggi pomeriggio è previsto l'ultimo caricamento di carbon fossile nella cokeria della Ferriera di Servola, iniziando così ufficialmente lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento.

Le fasi che seguiranno, dice l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, «potrebbero generare degli effetti visivi (la possibile accensione automatica delle “fiaccole d’emergenza”; ndr), che però non devono creare allarme in quanto l'attenzione degli organi di controllo e di sicurezza è massima e grazie ad Arpa Fvg manterremo i cittadini informati»

Il cronoprogramma prevede alcune giornate "rosse" dal punto di vista degli aspetti visibili all'esterno dello stabilimento, ma che dovrebbero durare solo poche ore. «Semplificando al massimo – spiega l’assessore – nelle giornate di oggi e in particolare di domani, sabato 28 marzo, si verificherà una graduale riduzione della produzione del gas che porterà all'accensione automatica delle fiaccole di emergenza, cosa che non comporta necessariamente impatti significativi sulla qualità dell'aria».

Le procedure per lo spegnimento definitivo si protrarranno per alcuni giorni e la loro conclusione è prevista per il 17 aprile.