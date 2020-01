siderweb TG: le news della settimana

Versione stampabile

In questa edizione del telegiornale di siderweb: il Consiglio di Stato ha sancito che non c’è tato nessun “cartello” tre le imprese per il tondo per cemento armato; a Taranto resta alta la tensione intorno all’ex Ilva; accordo sindacale siglato: la Ferriera di Servola può fermare l’area a caldo; Federacciai certifica che il 2019 è stato un anno difficile per la siderurgia italiana.