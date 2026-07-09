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BHP: sciopero a Port Hedland, minerale sotto osservazione

Il 16 luglio stop di otto ore: dopo il calo iniziato a maggio, il 62% Fe CFR Cina risale oltre i 99 $/t

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